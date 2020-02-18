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18.02.2020 - 15:02 | | İHA

Sınıra sevkiyat devam ediyor!

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri konvoy, Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Sınıra sevkiyat devam ediyor!
Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıktı!
Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıktı!
Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıktı!
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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

 

 

Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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