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17.10.2020 - 12:01 | | DHA

Sınırda ele geçirildi! Halüsinasyona neden oluyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'a düzenlenen operasyonda 113 kilo uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sınırda ele geçirildi! Halüsinasyona neden oluyor
Sınırda ele geçirildi! Halüsinasyona neden oluyor
Sınırda ele geçirildi! Halüsinasyona neden oluyor
Sınırda ele geçirildi! Halüsinasyona neden oluyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giren TIR'ın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce, araç x-ray taramasına sevk edilmek istenince sürücü araçtaki bazı kolileri indirmek istedi. Sürücüye engel olan ekipler, x-ray taramasında kolilerde şüpheli yoğunluk tespit etti. Narkotik dedektör köpekle kontrol edilen koliler açılarak arandı. Yapılan aramada kolilerin içinde kaktüs görünümlü 1530 adet bitki olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada söz konusu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve kullananlarda halüsinasyona neden olan peyote ve meskalin kaktüsü olduğu saptandı.

Öte yandan ele geçirilen bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı alındı. Yapılan operasyonla 113 kilo uyuşturucunun Türkiye'ye sokulması önlendi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.

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