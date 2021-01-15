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15.01.2021 - 18:59 | | DHA

Siren sesini duydukları anda... Böyle kaçtılar

Antalya'da, koronavirüs salgınına rağmen sokakta müzikli eğlence yapan kişiler, polis sirenini duyunca kaçıştı. Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siren sesini duydukları anda... Böyle kaçtılar

Olay, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta müzikle beraber oynayan bir grup kadın ve çocuk, polis ekiplerinin olay yerine gelirken çaldığı siren sesini duyunca panikleyerek kaçışmaya başladı. Polis ekipleri, yolun kenarına park eden kamyonetten dolayı sokağa girmekte zorlanınca kadın ve çocuklar saniyeler içerisinde ortadan kayboldu. Bir vatandaşın da eliyle 'Kaçın' işareti yapması dikkati çekti.

Grubun müzikle dans etmesi ve polis ekiplerinden kaçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin "Kes cezayı kes" demesi de dikkat çekti. Öte yandan sokakta oynayan kadın ve çocuklarda maske olmaması göze çarptı.

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