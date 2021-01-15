Siren sesini duydukları anda... O an!

Olay, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta müzikle beraber oynayan bir grup kadın ve çocuk, polis ekiplerinin olay yerine gelirken çaldığı siren sesini duyunca panikleyerek kaçışmaya başladı. Polis ekipleri, yolun kenarına park eden kamyonetten dolayı sokağa girmekte zorlanınca kadın ve çocuklar saniyeler içerisinde ortadan kayboldu. Bir vatandaşın da eliyle 'Kaçın' işareti yapması dikkati çekti.

Grubun müzikle dans etmesi ve polis ekiplerinden kaçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin "Kes cezayı kes" demesi de dikkat çekti. Öte yandan sokakta oynayan kadın ve çocuklarda maske olmaması göze çarptı.