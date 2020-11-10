Siren sesini duyunca... Anbean kaydedildi

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Ã§eÅŸitli etkinliklerle anÄ±lÄ±rken, Mersin'de belediye otobÃ¼sÃ¼nde duygulandÄ±ran bir olay yaÅŸandÄ±. 18 nolu otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ sabah saatler 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde Ã§alan sireni duyunca otobÃ¼sÃ¼ yolun kenarÄ±na Ã§ekerekÂ durdu. Bunun Ã¼zerine otobÃ¼s iÃ§indeki yolcular ayaÄŸa kalktÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n orta kÄ±smÄ±nda kendisine ayrÄ±lan yerde akÃ¼lÃ¼ aracÄ±yla yolculuk yapan engelli genÃ§ de otobÃ¼sÃ¼n tutma gerecinden destek alarakÂ ayaÄŸa kalktÄ± ve saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.

O anlar otobÃ¼steki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerineÂ saniye saniye yansÄ±dÄ±.