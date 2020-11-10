10.11.2020 - 18:13 | | DHA
Siren sesini duyunca... Anbean kaydedildi
Mersin'de belediye otobÃ¼sÃ¼nde akÃ¼lÃ¼ aracÄ±ylaÂ yolculuk yaparken Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 09.05'te Ã§alan sireni duyan engelli genÃ§, destek alÄ±p kalkarak saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti. O anlar otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerineÂ yansÄ±dÄ±.Â
Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Ã§eÅŸitli etkinliklerle anÄ±lÄ±rken, Mersin'de belediye otobÃ¼sÃ¼nde duygulandÄ±ran bir olay yaÅŸandÄ±. 18 nolu otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ sabah saatler 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde Ã§alan sireni duyunca otobÃ¼sÃ¼ yolun kenarÄ±na Ã§ekerekÂ durdu. Bunun Ã¼zerine otobÃ¼s iÃ§indeki yolcular ayaÄŸa kalktÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n orta kÄ±smÄ±nda kendisine ayrÄ±lan yerde akÃ¼lÃ¼ aracÄ±yla yolculuk yapan engelli genÃ§ de otobÃ¼sÃ¼n tutma gerecinden destek alarakÂ ayaÄŸa kalktÄ± ve saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.
O anlar otobÃ¼steki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerineÂ saniye saniye yansÄ±dÄ±.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 KasÄ±m 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 2 bin 529 kiÅŸiye hastalÄ±k tanÄ±sÄ± konuldu, 87 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasÄ±yla iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±z 3.000â€™i geçti. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± azaltmak için hasta ve aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak zorundayÄ±z." dedi.