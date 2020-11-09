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09.11.2020 - 14:24 |

Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu!

Şırnak’ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 2-8 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, PKK'lı 3 kişi ile FETÖ üyesi 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

 

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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