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25.01.2021 - 09:45 | | AA

Şırnak'ta vatandaşlar kan bağışında bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Şırnak'ta vatandaşlar kan bağışında bulundu

Vatandaşlar, Dörtyol kavşağında kurulan Türk Kızılay Kan Bağış Mobil aracına gelerek kan verdi.

Kızılay Mobil araç sorumlusu Dr. Nermin Guleyeva, üç ayda bir geldikleri Silopi'de halkın yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

31 Ocak gününe kadar ilçede olacaklarını ifade eden Guleyeva, "Virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında internetten www.kanver.org sitesinden randevu alarak gelip kan bağışında bulunabilirler. Duyarlı Silopi halkına çok teşekkür ederiz." dedi.

Bağışta bulunan Abdullah Gündüz, kan vermenin her vatandaşın görevi olduğunu belirterek, üç ayda bir kan bağışında bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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