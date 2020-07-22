Sırpsındığı Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Sırpsındığı savaşı Osmanlı devleti ve Sırp imparatorluğu, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Eflak, Bosna Prensliği ve Macar krallığı karşısında gerçekleşmiş bir savaştır. Sırpsındığı savaşı aynı zamanda Sırpsındığı muharebesi olarak da bilinmektedir. Bu savaşın sonucunda pek çok önemli olaylar gerçekleşmiştir.



Sırpsındığı Savaşı Kısaca Özet



Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin gerçekleştirmiş olduğu önemli fetihlerin ardından Bizans imparatorluğunun eli Anadolu'da iyice zayıflamıştı. 1. Murat Osmanlı devleti başına geçtikten sonra Bizans'ın son toprakları olan toprakları ele geçirdi. Ardından Ankara'ya kadar ilerledi. 1. Murat'ın asıl hedefi Avrupa toprakları idi. Avrupa topraklarını feth etmek isteyen 1. Murat Bizans'ın en eski şehirlerinden biri olan Edirne'yi feth etmek için hareketi geçti. Lüleburgaz ve ardından Çorlu'ya sefer düzenleyen Osmanlı ordusu kısa sürede bu toprakları ele geçirdi. Feth edilen topraklara Anadolu'dan getirilen muhacirler yerleştirildi.



Edirne'yi kısa süre içerisinde feth eden 1. Murat ilerleyişini sürdürdü. Osmanlının bu ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans imparatorluğu barış ilan etmeye karar verdi. Bizans imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu arasında böylece barış antlaşması imzalandı. Bugünkü İtalya'da olan haçlı ordusu Edirne'yi tekrardan ele geçirmek ve Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için harekete geçti.



Sırplar Macarlar, Eflak ve Bosna prensleri Papa'nın teşviki ile birlikte birleştiler. 60 bin kişilik ordu Edirne'ye doğru harekete geçti. Haçlı ordusu Edirne'yi kuşatmıştı. Bu sırada Osmanlı sultanı olan 1. Murat başkent Bursa'da yer alıyordu. Lala Şahin paşa durumu 1. Murat'a bildirdi. Hacı İlbeyi ve Lala Şahin paşa Haçlı ordusunu durdurmak için harekete geçti. Meriç nehrini geçtikten sonra Haçlı ordusu zaferi erken kutladı. Erken zafer kutlaması yapan Haçlı ordusu içip eğlenerek sarhoş olmuşlardı.



Hacı İlbeyi Haçlı ordusunun bu durumunu sezdi. Zil zurna sarhoş olan Haçlı ordusunun bu durumundan faydalanmak için harekete geçti. Ani bir baskın yapma kararı alır. 4 binlik Osmanlı ordusu 4 ayrı bölüme ayrılarak Edirne'ye gelmişti. Düşmanın dört bir tarafına yerleşen bu ordu ani bir gece baskını başlatmıştı.



60 binlik Haçlı ordusu sarhoş olduğundan mütevellit Osmanlı ordusunun 4 binlik ordusu karşısında bozguna uğradı. Sarhoş olan haçlı ordusu birbirlerini düşman zannederek kendi içerisinde savaşmış ve kendi kendilerini öldürmüştü. Bazı sarhoş olmayan Haçlı askerleri ise kaçmak istedi. Ardından Meriç nehrini aşarak kaçmayı düşünen bu askerler bu nehirde boğularak can vermiştir. Böylece bu zafer tarihe Sırpsındığı muharebesi olarak geçmişti.



Sırpsındığı Savaşı Tarihi



Sırpsındığı savaşı 1364 yılında gerçekleşmiştir.



Sırpsındığı Savaşı Sonuçları



- Edirne hakimiyetini tekrardan sağlayan Osmanlı ordusu Edirne'yi başkent ilan etmiştir.

- Bulgarlar Osmanlı devletine biat ederek vergi ödemeyi kabul ettiler.

- Macarlar bu savaş sonucunda Balkanlar'da ki tüm hakimiyetini kaybetti.

- Meriç nehri Osmanlı hakimiyetine geçti.



Sırpsındığı Savaşı Önemi



Osmanlı'nın haçlı ordusuna karşı elde ettiği ilk zaferdir. Edirne'nin başkent olmasına sebep olan bir savaştır.



Sırpsındığı Savaşı Nedenleri



- Edirne ve Filibe'nin Osmanlı imparatorluğu tarafından feth edilmesi

- Haçlı ordusunun Türkleri Balkanlardan çıkarmak istemesi

- Osmanlı ordusunun Avrupa topraklarından atılmak istenmesi