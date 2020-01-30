Şişli'de balkondan düşen çocuğun annesinin iş görüşmesine gittiği ortaya çıktı

Şişli'de dün meydana gelen olayda Kurtuluş Caddesindeki evlerinde yalnız bırakılan 8 yaşındaki Ukrayna uyruklu Filipp 4'üncü kattaki balkondan düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başarmıştı.

Kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Filipp'in sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün taburcu olduğu öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri çocuğun annesi Sabina C.'ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yaparken, anneannesi Olga C.'nin de ifadesini aldı. Sabina C.'nin oğlu Filipp ile birlikte 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenilirken, dün sabah saatlerinde iş görüşmesi için evden ayrıldığı ve oğlunu annesi Olga C.'ye emanet ettiği belirlendi.

Filipp'in balkondan düşmesinin ardından Sabina C.'yi arayan annesi Olga C.'nin oğlunun balkondan düştüğünü söylediği ve bunun üzerine hastaneye oğlunun yanına gittiği bildirildi. Olga C.'nin ise kızı Sabina C.'nin kendisine Filipp'i bakması için emanet ettiğini, kızı iş görüşmesine gittikten bir süre sonra alışverişe gittiği, torununun kendisiyle gelmek istememesinden dolayı evde bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi. Filipp'in balkondan düşmesi üzerine komşularının kendisini arayarak torununun hastaneye kaldırıldığını söylediği ve bunun üzerine Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği bildirildi.