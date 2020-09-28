Şişli'de iş yerinde patlama

Şişli, Halidedip Mahallesi, Kutlubey Sokak'ta beş katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırılırken, apartmanda büyük panik yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken çevrede tedbir aldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Patlama sonrasında yangın çıktığını belirten Eren Çiftçi, "Abimin evindeydim, büyük bir patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Büyük panik yaşadık. Daha sonra baktığımızda cam ve çerçevelerin düştüğünü gördük. Patlama sonrasında ufak çapta bir yangın çıktı. Hemen müdahale ettik. Doğalgazdan kaynaklandığını düşündük. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

PATLAMADAN SONRA İŞ YERİNDEN KAÇAN 2 KİŞİ KAMERADA

Patlama sonrasında işyerinden iki kişinin çıkarak kaçtığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde üstleri yırtılmış iki patlamaının ardından koşarak kaçıyor. Görüntülere sokakta yaşanan panik anları da yansıyor. Öte yandan patlamanın olduğu iş yerinde kimyasal maddelerin olduğu iddia edildi.