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27.11.2020 - 04:20 | | DHA

Şişli'de otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

Şişli'de kaldığı ünlü bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

Şişli'de otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. 19 Mayıs Caddesi'nde konakladığı ünlü bir otelin birinci kattaki odasının penceresinden binanın önündeki tentenin üzerine düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

Kadının düşmesiyle gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının, kaldığı odada inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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