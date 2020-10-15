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15.10.2020 - 03:46 | | DHA

Şişli'de şüpheli çanta paniği! İçinden telefon ve broşürler çıktı

Şişli'de özel bir banka şubesinin önünde bulunan çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden cep telefonu ve broşürler çıktı.

Şişli'de şüpheli çanta paniği! İçinden telefon ve broşürler çıktı

Olay saat 01:00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesi 90. Numarada bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. 

Şişlide şüpheli çanta paniği İçinden telefon ve broşürler çıktı


ÇANTADAN BROŞÜR VE CEP TELEFONU ÇIKTI

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı.  Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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