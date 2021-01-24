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24.01.2021 - 09:50 | | DHA

Şişli'de yankesicilik yapan kız çocuğu böyle yakalandı!

İstanbul Şişli’de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu yakalandı. Hırsızlık yapan kız çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına böyle takıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarları değerlendirmesi ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yaşı küçük olduğu bildirilen B.T. isimli kız çocuğunun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri hırsızlık ihbarlarını değerlendirip, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 20 Ocak'ta B.T.'yi Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde durdurdu. B.T. polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık olayına karışan B.T. gözaltındaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.

 

 

 

Şişli'de yankesicilik yapan kız çocuğu böyle yakalandı!İstanbul Şişli’de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu yakalandı. Hırsızlık yapan kız çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına böyle takıldı.
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