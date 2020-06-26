ÅžiÅŸli PiyalepaÅŸa BulvarÄ± Ã¼zerinde dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±ndan asker uÄŸurlama merasimi yapmak isteyen kiÅŸiler, trafikte konvoy oluÅŸturdu. Otomobillerden sarkan kiÅŸiler, yÃ¼ksek sesle mÃ¼zik dinledi. AkÄ±cÄ± olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, hem kendi canlarÄ±nÄ± hem de diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerim canlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±.

Konvoydaki bir kadÄ±n seyir halindeki araÃ§tan tehlikeli bir ÅŸekilde sarkarak askere uÄŸurlayacaklarÄ± kiÅŸi ile sarÄ±lÄ±p cep telefonu ile selfi Ã§ekildi. Konvoyun en arkasÄ±nda bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapÄ±p araÃ§lardan sarkanlarÄ±n canÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±.Â

GÃ–ZALTINA ALINDILAR

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sivil Trafik Ekipler AmirliÄŸi ekipleri, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§erek ÅŸÃ¼phelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

CEZA YAÄžDI

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye toplu asker uÄŸurlama tÃ¶renlerinin yasaklanmasÄ± talimatÄ±na aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸtan dolayÄ±, HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrÄ± ayrÄ± 3 bin 180 lira idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

AynÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere "Trafik gÃ¼venliÄŸi ve dÃ¼zeniyle ilgili olan ve yÃ¶netmelikte gÃ¶sterilen diÄŸer kural, yasak, zorunluluk veya yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uymamak"tan 132 lira, "KarayollarÄ±nda kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kiÅŸilere zarar verecek ÅŸekilde tedbir, saygÄ±sÄ±z davranÄ±ÅŸlarda bulunarak araÃ§ kullanmak"tan 132 lira ve her sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ayrÄ± ayrÄ± 264 lira trafik idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kiÅŸilerin hayat, saÄŸlÄ±k veya malvarlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabilecek ÅŸekilde sevk ve idare eden kiÅŸi, 3 aydan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r" maddesi gereÄŸi adli iÅŸlem yapÄ±lmak Ã¼zere Ã‡aÄŸlayan Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne teslim edildi.