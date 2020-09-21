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21.09.2020 - 17:29 | | DHA

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Osmaniye'de arkeolojik sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan H.K. ve H.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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