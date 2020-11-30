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30.11.2020 - 11:12 | | DHA

Site bahçesine gelen tilkiyi besledi

Bursa’da tilkinin, bir sitesinin bahçesinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tilki, apartmanda oturan bir kişi tarafından elle beslendi.

Site bahçesine gelen tilkiyi besledi

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde cuma günü bir tilkinin site bahçesinde dolaştığı görüldü. Tilki, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sitede yaşanlardan biri, akşam saatlerinde gelen tilkiyi görünce bahçeye yemek ve su bıraktı. Tilkinin beslendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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