23.04.2020 - 07:00 | | Ünal Çam
Site içinde şenlik
Kovid-19 salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde Beylikdüzü’nde bulunan bir sitede oturanlar çocukları için erken 23 Nisan kutlaması etkinliği düzenledi.
Ünal Çam
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven önlemleri alınan kutlama etkinliğinde sitede oturan çocukları 23 Nisan şiirleri okurken etkinliği evlerinin balkonlarından takip eden site sakinleri Türk bayrakları ile eşlik etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.