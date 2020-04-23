Site içinde şenlik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven önlemleri alınan kutlama etkinliğinde sitede oturan çocukları 23 Nisan şiirleri okurken etkinliği evlerinin balkonlarından takip eden site sakinleri Türk bayrakları ile eşlik etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.