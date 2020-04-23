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23.04.2020 - 07:00 | | Ünal Çam

Site içinde şenlik

Kovid-19 salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde Beylikdüzü’nde bulunan bir sitede oturanlar çocukları için erken 23 Nisan kutlaması etkinliği düzenledi.

Site içinde şenlik
Ünal Çam

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven önlemleri alınan kutlama etkinliğinde sitede oturan çocukları 23 Nisan şiirleri okurken etkinliği evlerinin balkonlarından takip eden site sakinleri Türk bayrakları ile eşlik etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 

Site içinde şenlik

Site içinde şenlik

 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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