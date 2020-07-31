MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta 1 köye corona virüs karantinası
ABONE OL
31.07.2020 - 23:36 | | DHA

Sivas'ta 1 köye corona virüs karantinası

Sivas'ta Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ta 1 köye corona virüs karantinası

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Divriği ilçesi Çiğdemli köyü şehir dışından gelen yoğun nüfus akışı sebebiyle bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak için ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantina sonrası köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşılayacağı öğrenildi. Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 köyde karantina devam ediyor.

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'ta 1 köye corona virüs karantinası

Sivas'ta 1 köye corona virüs karantinası

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? ME Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? ME Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar

Sıradaki Haber