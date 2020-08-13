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13.08.2020 - 18:02 | | DHA

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kanlıçayır mevkiindeki bahçesinde çalışan Mustafa Baykal, otların arasında bir hayvanın yattığını gördü. Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çekti. Alaca sansar, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak, gözden kayboldu. Mustafa Baykal, yaptığı araştırmada hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar olduğunu öğrendi.

 

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