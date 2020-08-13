Sivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi

İlçeye bağlı Kanlıçayır mevkiindeki bahçesinde çalışan Mustafa Baykal, otların arasında bir hayvanın yattığını gördü. Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çekti. Alaca sansar, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak, gözden kayboldu. Mustafa Baykal, yaptığı araştırmada hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar olduğunu öğrendi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.