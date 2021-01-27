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27.01.2021 - 13:22 | | AA

Sivas'ta TIR ile ambulans çarpıştı! Hemşire öldü, şoför ağır yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde TIR’a arkadan çarpan ambulanstaki 24 yaşındaki Şuheda hemşire hayatını kaybetti, şoför ise ağır yaralandı.

Sivas'ta TIR ile ambulans çarpıştı! Hemşire öldü, şoför ağır yaralı

Muhammet Emin Cömert (27) idaresindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir  şirkete ait ambulans, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü  yakınlarında önünde seyreden S.Y'nin kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR’a arkadan  çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk  edildi.

Kazada yaralanan Cömert ve hemşire Şuheda Tunca (24), sıkıştıkları  ambulanstan ekiplerce çıkartılarak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hemşire Tunca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Cömert, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Ambulansın Erzurum'dan Ankara'ya hasta bıraktığı ve dönüş yolunda kaza  yaptığı öğrenildi.

Bu arada, aynı bölgede şarampole kayarak yoldan çıkan bir başka tırın  sürücüsü Hasan Hüseyin Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle  aracının kontrolden çıktığını söyledi.

Kazaya da şahit olduğunu belirten Kahraman, S.Y. yönetimindeki TIR’ın yavaşladığını, o sırada ambulansın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini  ileri sürdü.

 

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