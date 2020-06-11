Siyam ikizleri, yeni bir hayata yelken açtı! Bir tesadüfle tüm yaşamları değişti

Kafaları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit adlı ikizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde Londra’da gerçekleştirilen başarı ameliyatın ardında Türkiye’ye getirildi. İkizler, Ankara Şehir Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedaviye alınırken baba Ömer Evrensel, duygularını Milliyet’le paylaştı.

Evrensel, “İlk defa çocuklarımı ayrık olarak gördüm. Anlatılmaz bir duygu. Çekilmiş bir acı var ortada. Bunların hepsi bitti” dedi.

‘Bizzat ilgilendiler’

Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi ziyareti sırasında tesadüfen karşılaştıklarını ve kendilerini mutlu sona getiren sürecin böyle başladığını anlatan Evrensel, “Geldiler bizi ziyaret ettiler. O günden sonra bütün süreçle bizzat kendileri ilgilendiler. Bugüne gelebildik. Allah razı olsun hepsinden. Operasyonun ardından iki sefer Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Zaten doktorlarıyla her gün görüşüyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamızdalardı. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.













Türkiye’ye geldiler

Emine Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti sırasında kafaları yapışık ikizler Derman ve Yiğit ile karşılaşması bebeklerin hayatında dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve Emine Erdoğan’ın yakın ilgi ve takibi ile yapılan araştırmalar neticesinde, bebeklerin ayrılması için gerekli ameliyatın, Londra’da daha önce benzer ameliyatlarda tecrübe sahibi olan Keşmirli Müslüman Doktor Jeelani ve ekibi tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bu süreçte bebeklerin durumundan haberdar olan bir Türk iş adamı, Pakistanlı iş ortağı ile birlikte 1.5 milyon poundu (yaklaşık 13 milyon TL) bulan ameliyat masraflarının tamamını üstlenmek istedi. Türkiye’den doktorların da eşlik ettiği bir dizi ameliyat sonucunda kafadan yapışık ikizler birbirlerinden başarıyla ayrıldı. İkizler anne ve babalarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedaviye alındı.

‘Doktor tatile geldi’

Tedavilerinin bir süre devam edeceği hastanede Milliyet’e konuşan baba Ömer Evrensel (43) Derman ve Yiğit isimli ikizlerinin yanı sıra Lütfü ve Kürşat adında iki çocuğunun daha olduğunu söyledi. Baba Evrensel, Emine Erdoğan ile tesadüfen karşılaşmalarının ardından yaşadıkları süreci aktardı:

“Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hastaneye ziyarete gelmişti. Orada tesadüfen karşılaştık. Geldiler ziyaret ettiler. O günden sonra bütün süreçle bizzat kendileri ilgilendiler. Bugüne kadar gelebildik. Allah razı olsun hepsinden. İstanbul’da operasyonu istemedik. Çocuklardan birinin ölüm, birinin de yüzde 80 oranında sakat kalma ihtimali söz konusuydu. Biz bu yüzden ameliyatı yaptırmadık. Antalya’ya döndük. Yapışık vaziyette bu hayatı sürdürmeye devam edecektik.

Cumhurbaşkanlığımızın sağlık ekibi İngiltere’de böyle bir ameliyatın yapıldığını duymuş. Araştırmalardan sonra İngiltere ile bağlantıya geçildi. Hindistanlı, Keşmirli doktor ile bağlantıya geçtiler. Doktor geçen sene tatile Türkiye’ye geldi. Evimizde çocuklarımızı kontrol etti. Bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığımızdan aradılar. Ondan sonra İngiltere serüveni başladı. Bütün her şeyimizle onlar uğraştılar. Sağlık ekibi ameliyata da girdi. Allaha şükürler olsun, sonuç ortada. Mutluyuz.”











‘Yalnız bırakmadılar’

Ameliyatın 12 saat sürdüğünü kaydeden Evrensel, “Her saat başı içeriden bilgi verdiler. Dışarıda bizi rahatlatmaya çalıştılar. Operasyon bittikten son bizi içeriye aldılar. İlk defa çocuklarımı ayrık olarak gördüm. Anlatılmaz bir duygu bu. Çekilmiş bir acı var ortada. Bu acının hepsi orada bitti. Operasyonun ardından iki sefer Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Zaten doktorlarıyla her gün görüşüyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamızdalardı. Hepsinden Allah razı olsun” sözleriyle minnettarlığını ifade etti.

‘Onlar hayatı bambaşka kucaklayacak’

İletişim Başkanlığı’ndan Derman ve Yiğit kardeşlere ilişkin yapılan değerlendirmede ise, şöyle denildi:

“Bundan böyle Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayatı bambaşka şekilde kucaklayacak. Birbirlerinin yüzünü görebilecek, el ele tutuşup ayağa kalkabilecek, ayrı yönlere koşabilecek, birlikte aynı çizgi filmi izleyebilecek. Bundan böyle hayatlarını Siyam ikizleri olarak değil Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler olarak devam ettirecekler.”

Cumhurbaşkanı ikizleri ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

‘Kolileri gördük gurur duyduk’

Baba Evrensel, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında İngiltere’ye gönderdiği yardım malzemelerinin, ikizlerin operasyonunun gerçekleştiği hastaneye de ulaştığını söyledi. Evrensel, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım malzemelerinin bulunduğu kolileri görünce yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi: “Çalışanlar kolileri içeriye çekiyorlardı. Çok mutlulardı. Gurur duyduk. Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzü bildikleri için teşekkür etmemizi istediler.”

‘Sorunları gidermeye yönelik tedavi süreci’

Ankara Şehir Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof.Dr Evren Yaşar ise, Milliyet’e bebeklerin tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “İkizlerimizi dünyanın en modern sağlık tesislerinden birisine kabul ettik. Bizim için özel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri hastamızı yakinen takip ediyor. Her süreçle bizzat kendisi ilgilendi. Kasım 2019 tarihinden bu yana başlayan İngiltere süreci var. Üç zorlu ameliyat. Bunların hepsi ikizlerimizi birbirine baktırabilmek, daha sağlıklı yaşayabilmeleri, beraber koşturabilmeleri içindi. İkizler, 3 ağır beyin ameliyatı geçirdi. Bu ameliyatlar sonrasında ikizlerimiz bir birinden ayrıldı. Şu an yüzleri bir birine döndü. Bu çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın geçirdikleri ameliyatlardan kaynaklı sorunları gidermeye yönelik bir tedavi sürecimiz var. Hastanemizde bir süre kalacaklar.”



Fotoğraf: Yavuz Özden