Sofya - İstanbul organ nakli çetesi

Sahte belgelerle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgar polisinden gelen ‘Bulgaristan vatandaşlarına, İstanbul’daki özel bir hastanede kaçak organ nakli yapılıyor’ ihbarı üzerine harekete geçti. Şebekenin başını F.Ö. (55) isimli kadının çektiği belirlendi. F.Ö.’nün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da da kliniği bulunan ve nakillerin gerçekleştirildiği iddia edilen İstanbul merkezli özel bir hastanenin çalışanı olduğu tespit edildi.

F.Ö.’nün Bulgaristan uyruklu böbrek hastalarına, Sofya’daki klinik sayesinde ulaştığı ve para karşılığı böbreklerini satacak kişileri de yine klinik vasıtasıyla tespit ettiği belirlendi.

Yapılan takipte de F.Ö.’nün böbreğini verecek bir Bulgar şahısla yine böbrek hastası bir Bulgaristan vatandaşını bir araya getirerek nakil için İstanbul’daki hastaneye yönlendirdiği tespit edildi. Böbreğini verecek kişilerle, nakil yapılacak böbrek hastalarını sahte belgelerle kardeş ya da karı-koca gösteren F.Ö.’nün, kurul kararına ihtiyaç duymadan 2 ayrı nakil işlemini gerçekleştirdiği belirlendi. F.Ö.’nün çalıştığı hastanenin yönetimi de F.Ö.’nün kendilerini de yanılttığını iddia etti.

F.Ö’yü gözaltına alan polis, Bulgar uyruklu böbrek hastası K.L.’ye böbreğini vermesi için kardeşi olarak gösterilen Bulgaristan uyruklu K.D.L. (41) isimli kadının gerçek kimliğinin de Z.Y.I. (37) olduğunu belirledi. Organ nakli yapılacak iki Bulgar vatandaşını bulamayan ekipler, Bulgaristan’a kaçmaları için F.Ö. tarafından uyarılan 5 Bulgar’dan 4’ünü Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakaladı. Z.Y.I.’nın Bulgaristan’a kaçtığı tespit edildi.

5 tutuklama

Geçmiş tarihlerde yine Bulgaristan vatandaşı bazı kişileri akraba göstererek 2 ayrı böbrek nakli yaptırdığı belirlenen F.Ö., eşi M.Ö. (60) ve 3 Bulgar vatandaşının arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, böbrek hastası Bulgar vatandaşı L.D.’ye ise adli kontrol hükmü uygulandı. Para karşılığı organ naklinin yasak olduğu ülkemizde, 1. derece akrabalardan nakil için yasal engel yok. Akrabalık olmaması halinde ise valiliklerce toplanan etik komisyonu kurulunun onayı gerekiyor.