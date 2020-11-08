Soğuk algınlığı koronasavar gibi

İngiltere’de University College London ve Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 koronavirüsünü de etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu. 2011 yılına kadar uzanan koronavirüs salgını başlamadan önce alınan 300 kan örneğindeki antikorları inceleyen uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5’inin bu çok yönlü antikorlara sahip olduğunu buldu. Ancak 16 yaşından küçük bir grupta bu oranın yüzde 44’e kadar çıktığı belirtildi.



Çocuklarda daha fazla

Bilimsel “Science” dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı olan Francis Crick Enstitüsü’nden Kevin Ng, “Sonuçlarımız, çocukların bu çapraz reaktif antikorlara sahip olma olasılığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun nedenini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çocukların diğer koronavirüslere daha düzenli maruz kalmasına bağlı olabilir. Çocuklarda gözlemlediğimiz bu yüksek seviyeler, Kovid-19 ile

ciddi şekilde hasta olma olasılıklarının neden daha düşük olduğunu açıklamaya da yardımcı olabilir” dedi. Öte yandan, uzmanlar, soğuk algınlığının ve söz konusu antikorların Kovid-19’a karşı bağışıklık kazandıracağının garantisi olmadığı konusunda da uyardı.



Kovid yine Beyaz Saray’da



ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Meadows en son Trump’ın seçim sonuçları henüz netleşmeden zafer ilan ettiği çarşamba günü Başkan’ın yanında, maskesiz şekilde görüntülenmişti. Seçim kampanyası boyunca Trump’ın yanından ayrılmayan Meadows, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, salgının kontrolünün gerçekçi bir hedef olmadığını çünkü “aynı grip gibi bulaşıcı bir virüs olduğunu” söylemişti.

Öte yandan Beyaz Saray, Meadows’un da Başkan’ın hastalığı boyunca ve sonrasında her gün test edildiğini ve sonuçların negatif çıktığını duyurdu. Meadows’un virüsü çok kısa bir süre önce kapmış olabileceği düşünülüyor.



Öte yandan vaka ve ölümlerin hızlı yükseldiği ABD’de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 129 bin 532 artışla 9 milyon 934 bin 653’e ulaştı.



Kısa boylularda büyük risk!



Singapur’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kısa boylu kişilerin ve çocukların, korovirüs damlacıklarına temas etme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ve bu nedenle daha büyük risk altında olduklarını ortaya koydu. Virüs damlacıklarının yollarını bir bilgisayar programıyla hesaplayan araştırmacılar, büyük damlacıkların kısa süre içinde yere düştüğünü gördü. Bu durum, kalabalık içinde kısa boyluların veya çocukların yüzüne bu damlacıkların temas etme ihtimalini artırıyor. Uzmanlar, 1.65’den daha kısa kişilerin, kalabalıkta diğer kişilerle daha fazla mesafe koyması gerektiğini ve 2 metrenin bu kişiler için yeterli olmadığını ifade ediyor.