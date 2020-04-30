Soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı.
4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.
Zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu olduBODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişlerin kapatılması üzerine kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.