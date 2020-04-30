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30.04.2020 - 16:39 | | DHA

Soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı. 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan yangını, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı.

4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.

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