ŞOK 1 Nisan aktüel kataloğu! Bu hafta salı Şok Market aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK Market yurdun dört bir tarafında incir market mağazalarıyla hizmet veriyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile de vatandaşlara birçok fırsat sunuyor. Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok avantaj bulunuyor.1 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum tablet 16,25 TL yerine 10 TL'ye satılacak. Peki bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

Fantom Pratik XL Dik Süpürge 159 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL

Saç Düzleştirici Tarak 79,90 TL

Omo Active 8 kg Toz Deterjan 39,90 TL

Mintax 720 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 4,25 TL

Mintax Markası ile Temizlik Eldiveni 4,95 TL

Domestos Dağ Esintisie 17,95 TL

Cif Sprey 750 ml Mutfak ve 750 ml Cif Krem 19,90 TL

Viking Konsantre 1440 ml Yumuşatıcı 12,95 TL

Duru Zeytinyağlı Özlü Sabun 11,95 TL

Vanish Gold 300 gr Tül Toz Çıkarıcı ve 430 ml Tül Parlatıcı 19,95 TL













