Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, 1 tutuksuz sanÄ±k ile bazÄ± mÃ¼ÅŸtekiler ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanarak tahliye edilen tutuksuz sanÄ±k Emre Teker'in savunmasÄ± alÄ±ndÄ±.

Ä°ddianamedeki deÄŸerlendirmelerin doÄŸru olduÄŸunu belirten sanÄ±k Teker, Ã¶rgÃ¼tle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¼rekli mehdilik konusuyla ilgili kendisine telkinlerde bulunulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mehmet Galip Perk, bunun Ã¼zerine sanÄ±ÄŸa "Adnan Oktar'Ä±n mehdi olduÄŸuna inandÄ±n mÄ±?" diye sordu.

SanÄ±k Teker, "Ã–rgÃ¼tle tanÄ±ÅŸtÄ±ktan 1 yÄ±l sonra inanmÄ±ÅŸtÄ±m. DÃ¼zenli olarak beni Adnan Oktar'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. 10-15 dakika benimle sohbet ediyordu." diye yanÄ±t verdi.

Ã–rgÃ¼t karargahÄ± olarak bilinen Dragos adlÄ± villada tutulan nÃ¶bet sistemine dahil olduÄŸunu anlatan Teker, nÃ¶bet iÃ§in "Aslanlar" adlÄ± bir WhatsApp gruplarÄ±nÄ±n olduÄŸunu, burada nÃ¶bet listelerinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±rayla nÃ¶bet tuttuklarÄ±nÄ± ve nÃ¶bete gelmeyenlerin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Adnan Oktar tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Oktar'Ä±n silahlÄ± koruma olmaksÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Teker, "Benim, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bilmediÄŸi bir kÄ±z arkadaÅŸÄ±m vardÄ±. Bu grubun iÃ§ine sokmadÄ±ÄŸÄ±m, 1 yÄ±l kadar birlikte olduÄŸum bir kiÅŸiydi. Sonra Ã¶rgÃ¼ttekiler bunu fark etti. Adnan Oktar kÄ±z arkadaÅŸÄ±mla tanÄ±ÅŸmak istedi. Sahte bir sosyal medya hesabÄ±mdan kÄ±z arkadaÅŸÄ±ma 'Emre Teker evli' ile mesaj attÄ±m. Bu ÅŸekilde uzak tuttum onu bu gruptan." diye konuÅŸtu.

SavunmasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n cinsel sÃ¶mÃ¼rÃ¼ sistemi olan "turnike" iddialarÄ±na da deÄŸinen sanÄ±k Teker, "Turnike ÅŸampiyonasÄ± yapÄ±lÄ±rdÄ±. Adnan Oktar tarafÄ±ndan herkesin o sistemin iÃ§ine girmesi iÃ§in emir verildi. Ä°stemeseniz de bu sisteme girmek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yordunuz. Turnikede gÃ¼nÃ¼n, haftanÄ±n ve ayÄ±n ÅŸampiyonu oluyordu. Adnan Oktar turnikeye az girenlere 'Sen i..e misin?' diye hakaret ediyordu. Ã‡ok girenleri ise ÅŸampiyon ilan ediyordu." ifadelerini kullandÄ±.

Teker, Ã¶rgÃ¼te girdikten sonra soyadÄ± ile ilgili Adnan Oktar tarafÄ±ndan eleÅŸtirildiÄŸini, kendisine eÅŸcinsel imalarÄ±nda bulunulduÄŸunu, soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesinin istendiÄŸini hatta bunun iÃ§in BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'nde soyadÄ± deÄŸiÅŸtirme davasÄ± aÃ§tÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–rgÃ¼tte sadece ÅŸarap iÃ§menin haram olduÄŸunu ifade eden Teker, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ±n buna iliÅŸkin Kur'an'dan bir ayeti gÃ¶sterdiÄŸini, ÅŸarap haricindeki iÃ§kilerin ise sarhoÅŸ olamayacak kadar iÃ§ebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde telkinleri olduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡APRAZ SORGUYA ALINDI

SavunmasÄ±nÄ± tamamlayan sanÄ±k Teker, Ã§apraz sorgusunda sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

SanÄ±ÄŸÄ±n Ã§apraz sorgusunun ardÄ±ndan tutuklu sanÄ±k avukatlarÄ±, Emre Teker'in tutuklanmasÄ±nÄ±, aksi halde aynÄ± suÃ§lamalar isnat edilen tutuklu mÃ¼vekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talepleri aylÄ±k tutukluluk incelemesinde deÄŸerlendirileceÄŸinden bu hususta karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mehmet Galip Perk, "Hain bir saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehitlerimiz var. Bizim de ÅŸahsi iÅŸlerimiz var. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yargÄ±lamaya devam etmenin daha uygun olacaÄŸÄ±na karar verdik." dedi.

DuruÅŸmaya 2 Mart'ta devam edilecek.

Â Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 3 bin 908 sayfalÄ±k iddianamede, sanÄ±klarÄ±n haricinde 26 kiÅŸi "maÄŸdur", aralarÄ±nda eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adil Serdar SaÃ§an'Ä±n da bulunduÄŸu 99 kiÅŸi ise "mÃ¼ÅŸteki" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

MaÄŸdur ve mÃ¼ÅŸtekilerin yanÄ± sÄ±ra 23 tanÄ±k ve etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanan 25 kiÅŸinin beyanlarÄ±na yer verilen iddianamede, sanÄ±k Adnan Oktar'Ä±n elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki silahlÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n biri firari 13 yÃ¶neticisi bulunduÄŸu anlatÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede, sanÄ±klar hakkÄ±ndaki suÃ§lamalar ÅŸÃ¶yle:

"Siyasal veya askeri casusluk suÃ§una teÅŸebbÃ¼s etme, suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma ve yÃ¶netme, suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma, suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m etme, cinsel istismar, cinsel saldÄ±rÄ±, 6136 SayÄ±lÄ± Kanun'a muhalefet, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi, ÅŸantaj, eziyet, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, hakaret, 3628 sayÄ±lÄ± Mal VarlÄ±ÄŸÄ± Bildiriminde BulunulmasÄ±, RÃ¼ÅŸvet ve Yolsuzluklarla MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet, kiÅŸiler arasÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n dinlenilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, tehdit, kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi, kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte yardÄ±m etme, 5607 sayÄ±lÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suÃ§luyu kayÄ±rmak."

Ä°ddianamede, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Adnan Oktar hakkÄ±nda, ''devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etme'', ''suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma-yÃ¶netme'', ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne (FETÃ–) Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m etmek'', ''kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'', ''5607 sayÄ±lÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±'', ''Ã§ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±'', ''6136 SayÄ±lÄ± Kanun'a muhalefet'', ''eÄŸitim Ã¶ÄŸretim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''ÅŸantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma'', ''suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama'', ''dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k'', ''3628 sayÄ±lÄ± Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykÄ±rÄ± olarak kiÅŸisel verileri kaydetmek'', ''suÃ§luyu kayÄ±rma'' ve ''kiÅŸiler arasÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n dinlenilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±'' suÃ§larÄ±ndan toplam 420 yÄ±ldan 871 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Â Ä°ddianamede, 11 mÃ¼ÅŸteki-sanÄ±k hakkÄ±nda ''suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma'' suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±, diÄŸer sanÄ±klar hakkÄ±nda benzer suÃ§lardan hapis cezalarÄ± talep ediliyor.