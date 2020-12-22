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22.12.2020 - 01:50 | | DHA

Sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etti aşırı alkolden bayıldı

Kahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.

Kentte kısıtlama nedeniyle saat 21.00'de sokak ve ceddeler boşaldı. Polisler denetim yaptıkları sırada ismi açıklanmayan bir kişi alkollü şekilde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, Trabzon Bulvarı'nda kaldırımda baygınlık geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etti aşırı alkolden bayıldı

Kontrol noktasında görevli polis memuru alkollü olan kişiye ilk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerin müdahalesi ile kendine gelen kişi, hastaneye götürüldü. Alkollü kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 900 lirada idari para cezası yazıldı.

 

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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