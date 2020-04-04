Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı kaç,cezası ne kadar? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı mı var?
Geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs için alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeleri belirtti. Peki sokağa çıkma yaş aralığı kaç? 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı mı geldi?
Corona virüs salgınıyla mücadele için birçok önlemler alınıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüsle ilgili yeni önlemleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışlarını kapatacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile de ilgili yeni detayları paylaştı. Peki sokağa çıkma yaş aralığı kaç?
SOKAĞA ÇIKMA YAŞ ARALIĞI KAÇ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili alınan yeni tedbirleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor.
31 İL ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirimiz ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimiz araç giriş çıkışlarını kapatıyoruz.
Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü yasağını 20 yaş altı için de getiriyoruz.
İŞTE TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi