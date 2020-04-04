Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı kaç,cezası ne kadar? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı mı var?

Corona virüs salgınıyla mücadele için birçok önlemler alınıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüsle ilgili yeni önlemleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışlarını kapatacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile de ilgili yeni detayları paylaştı. Peki sokağa çıkma yaş aralığı kaç?

SOKAĞA ÇIKMA YAŞ ARALIĞI KAÇ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili alınan yeni tedbirleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor.

31 İL ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirimiz ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimiz araç giriş çıkışlarını kapatıyoruz.

Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü yasağını 20 yaş altı için de getiriyoruz.

İŞTE TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi