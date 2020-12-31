2020'yi uğurluyoruz fakat koronavirüs bir müddet daha gündemimizde olacak gibi... Virüs nedeniyle 2021 yılına yine yasakla uyanacağız. Pandemi nedeniyle 4 günlük sokağa öıkma yasağı bizleri bekliyor. Bugün yasaklar öncesi son gün... Saat konusunda tereddüt yaşayan milyonlarca yurttaş Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? sorusuna cevap arıyor.

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak