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31.12.2020 - 18:10 |

Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bu gece 2020'ye güle güle diyoruz. 2020 istenilmeyen bir sene olarak tarihe geçecek. Bütün bir yıl kısıtlamalar, yasaklar ve tedbirlerle geçti. 2021'den temenniler bu kabusun sona ermesi... Yılbaşında yine 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle 81 ilde yaşayan yurttaşlar Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? siye soruyor.

Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

2020'yi uğurluyoruz fakat koronavirüs bir müddet daha gündemimizde olacak gibi... Virüs nedeniyle 2021 yılına yine yasakla uyanacağız. Pandemi nedeniyle 4 günlük sokağa öıkma yasağı bizleri bekliyor. Bugün yasaklar öncesi son gün... Saat konusunda tereddüt yaşayan milyonlarca yurttaş Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? sorusuna cevap arıyor.

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiTüm yurtta akşam saat 21.00’da başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulaması adeta kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıktı.
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