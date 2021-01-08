Sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta? Yarın ve pazar günü (hafta sonu)sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonuna yaklaşırken araştırılıyor. Hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika ayrıntıları merak konusu. Peki akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 9-10 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASĞAI VAR MI?

Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alındı. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Bu akşam yani 8 Ocak 2021 tarihinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 11 Ocak saat 05.00'de sona erecek.