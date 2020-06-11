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11.06.2020 - 09:59 |

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? 13 - 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son zamanlarda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yer alan hafta sonları sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek mi? 13 - 14 Haziran günleri sokağa çıkma yasağı var mı? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için açıklamalarda bulunan Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu mu?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? 13 - 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs salgını nedeniyle yüz yüze yapılmayan Kabine toplantısı dün ilk kez yüz yüze yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan düğün salonlarının açılma tarihini de duyurdu. Peki Cumhurbaşşkarnı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hergün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor.

65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

Nikah salonları 15 Haziran'da; sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin açıklamalar yapıldığında haberimizin içeriğindeyer vereceğiz.

Gurbetçiler Kapıkule'den giriş yapıyor!Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, corona virüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.
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