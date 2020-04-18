Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkanlar kaç TL ceza ödeyecek?
Sokağa çıkma yasağı 19 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek. Corona virüsün yayılmasını önlemek için getirilen sokağa çıkma yasağı 31 ilde uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ceza kesilecek. Peki sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu 48 süren sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanıyor. 31 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağa uymayan kişilere ise ceza verilecek. Peki sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR, KAÇ TL?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
Zonguldak