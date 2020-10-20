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20.10.2020 - 09:31 |

Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kış önlemleri ile ilgili detaylar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Havaların soğuması ve insanların kapalı mekanlara geçmesiyle beraber salgınla mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Peki sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyot. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte önlemlerle ilgili ayrıntıları gündeme getirdi. 15 gün içindeki sonuçlar önlemleri belirleyecek. Peki sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak. 15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek.

Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.

Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için düşünülüyor. İstiklal Caddesi’nde pazar günü görülen bu manzara da böyle giderse yasakların kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi.

 

Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.
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