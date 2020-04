Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu mu olacak?

13 Nisan Pazartesi itibariyle sona eren sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar söz konusu yasağın bir daha gelip gelmeyeceğine ilişkin aramalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak meraklı arayışa Cumhurbaşkanı Erdoğan son verdi! İşte ayrıntılar...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da 17-19 Nisan tarihlerinde de uygulanacağını duyurdu.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HER HAFTA SONU MU OLACAK?



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYACAK MI?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Hafta Sonu programına katılan Kalın şunları söyledi:"Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir, bilgi verme ilan etme konusunda tabi cuma akşamı bir kargaşa oluştu keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir."



Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; “Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.” Dedi.