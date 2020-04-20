Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi günlerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'da mı başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? soruları da yoğun ilgi görmeye başladı. Bu hafta için en çok merak edilen konulardan biri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte kafalarda soru işareti oluştu. 2020 resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

YASAK MI GELİYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 23-26 NİSAN ARASI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuştu.

Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan 2020 Çarşamba saat 24:00'de başlayacak. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00'a kadar sürecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23, 24, 25, 26 tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağını planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ana gündem maddemiz corona virüsle ilgili yapacağımız çalışmalardı.

Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta her fırsatta başını ezmekte kararlıyız.

Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Aziz milletim Türkiye, corona virüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirmektedir.

İnsanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır.

Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesinin teminidir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik zincirinin aksamamasıdır.

Kamu düzeninin bozulmamasıdır.

Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.

Corona virüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor.

İlaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor.

Başarı milli teknoloji hamlesinin bir neticesidir

N95 ve N99 maskelerinin üretimine en kısa sürede başlıyoruz

Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

Elimizde epeyce stoku bulunan ve hastalığa erken müdahalede bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalar üretime başladı.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı dönemde Türkiye en küçük sıkıntıya meydan vermeden sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23 24 25 26 tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağını planlıyoruz.