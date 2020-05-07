Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma uygulaması bu hafta 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı 24 ilde gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımladı. Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olduğu merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

BODRUMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Muğla'nın ilçesi olması nedeniyle Bodrum'da da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.