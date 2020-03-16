Sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde ilan edildi? Corona virüsü nedeniyle hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor?

Corona virüsü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısısı her geçen gün artıyor. Çin'den sonra en çok vakanın görüldüğü İtalya'da ölü sayısı 1809'a yükselirken ölüm haberlerinin yanı sıra sokağa çıkma yasağının olduğu bazı bölgelerde vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak vakit geçirmeye çalışıyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı haberleri geliyor. Peki hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi.

Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.

Vucic, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.