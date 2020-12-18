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18.12.2020 - 15:39 |

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl ve nereden alınır (e-Devlet)? Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alma ayrıntıları...

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı saat 05.00'e kadar devam ediyor. Hafta sonu ise gün boyu sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl ve nereden alınır (e-Devlet)? Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alma ayrıntıları...

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi alma yöntemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi alacaklar ise ayrıntıları merak ediyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi alacak olanlar ayrıntıları araştırılıyorlar. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.

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