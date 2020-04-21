Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Sokağa çıkma yasağı kaç gün olarak belirlendi? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Bu hafta 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Geçtiğimiz iki hafta sonu sadece cumartesi -pazar günleri uygulanan yasak bu hafta kaç gün olacak? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm soru işaretleri cevap buldu. Dün açıklanan sokağa çıkma yasağı günleri ve şehirleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan sokağa çıkma yasağı tarihleri ve illeri vatandaşla tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24:00'de başlayacak. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00'de sona erecek. Toplam 23-24-25-26 Nisan 2020 olmak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Zonguldak ve;
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi