Sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm soru işaretleri cevap buldu. Dün açıklanan sokağa çıkma yasağı günleri ve şehirleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan sokağa çıkma yasağı tarihleri ve illeri vatandaşla tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24:00'de başlayacak. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00'de sona erecek. Toplam 23-24-25-26 Nisan 2020 olmak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Zonguldak ve;

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi