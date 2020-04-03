Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? 18 yaş altına sokağa çıkma yasağa mı geliyor?

Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dünyaya yayılan corona virüs salgınıyla mücadele ediliyor. Türkiye'de corona virüsten dolayı birçok önlem alındı.65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasına sınırlandırılma getirilmişti. Sınırlandırmanın kapsamının 18 yaş altına da inmesi bekleniyor. Peki 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı mı gelecek?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen “65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi”nde şu ifadeler yer aldı:

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar bugün saat 24.00’dan itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.