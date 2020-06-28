Sokağa çıkma yasağı kaça kadar geçerli? 28 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

Sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde aranan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 27-28 Haziran'da uygulanan sınırlı sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini yayımladığı genelgede paylaştı. YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saatte kaçta biteceği araştırılıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Haziran tarihinde 09.30'da başlayan sokağa çıkma yasağı ile 18.30'a kadar istisnalar hariç olmak üzere devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

İstisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağı 81 il sınırları içinde uygulanacak.