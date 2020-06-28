28.06.2020 - 11:25 |
Sokağa çıkma yasağı kaça kadar geçerli? 28 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?
Sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Bugün YKS oturumları nedeniyle bazı saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. YKS'nin bugünkü ilk oturumu 10.15'te başladı. Vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağının biteceği saat ile ilgili detayları araştırıyor. İşte 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri...
Sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde aranan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 27-28 Haziran'da uygulanan sınırlı sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini yayımladığı genelgede paylaştı. YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saatte kaçta biteceği araştırılıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
28 Haziran tarihinde 09.30'da başlayan sokağa çıkma yasağı ile 18.30'a kadar istisnalar hariç olmak üzere devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
İstisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağı 81 il sınırları içinde uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarı ile başladıTürkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.