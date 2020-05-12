19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± ve Ramazan BayramÄ± iÃ§in heyecan dorukta. Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda merak edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile ilgili beklenen aÃ§Ä±klama geldi. Peki Bayramda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± var mÄ±?



CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN AÃ‡IKLADI!



16-17-18-19 MayÄ±s tarihlerinde 24 ÅŸehirde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanacak. 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ 17 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ yine 11-15.00 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kabilecek.Â



19 MAYIS RESMÄ° TATÄ°L MÄ°?

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda resmi tatil olarak kutlanacak. 19 MayÄ±s tarihi bu sene SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi sebebiyle Ã¼lkemizde hafta sonlarÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n dÃ¶rt gÃ¼n olup olmayacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. 16,17,18 19 MayÄ±s tarihlerinde dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼recek bir sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi beklense de henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±



9 GÃœNLÃœK YASAK OLACAK MI?

HÃ¼rriyetâ€™ten Gizem KarakÄ±ÅŸ ve Meltem Ã–zgenÃ§â€™in haberine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktayâ€™Ä±n bakanlÄ±klar ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 4 aÅŸamalÄ± normalleÅŸme planÄ±na gÃ¶re; hafta sonunda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n Ramazan BayramÄ± sonrasÄ±na kadar devam etmesi planlanÄ±yor. Buna gÃ¶re 16-19 MayÄ±s ve Ramazan BayramÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 23-26 MayÄ±sâ€™ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan BayramÄ±â€™nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼: 24 MayÄ±s Pazar Ramazan BayramÄ±â€™nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼: 25 MayÄ±s Pazartesi Ramazan BayramÄ±â€™nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼: 26 MayÄ±s SalÄ±