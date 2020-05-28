Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor, bitti mi? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar)

Mart ayından bu yana devam eden corona virüs salgını ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık iki buçuk aydır uygulanan kısıtlamalar sonrasında corona virüs vakaları oldukça azaldı ve ölen sayıları düştü. Corona virüs tablosundaki rakamlar günden güne iyiye gitmeye başladığından itibaren milyonlarca vatandaş kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek.

Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM



Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.