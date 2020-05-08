Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

Geçtiğimiz haftalarda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı cumartesi - pazar günleri uygulandı. 23 Nisan ve 1 Mayıs günlerinin resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı hasta sonlarıyla birleştirilerek uzadı. Peki bu hafta cumartesi - pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra büyük merak konusu olan sokağa çıkma yasağı olacak 24 il hangileri? Sokağa çıkma yasağı kalkan 7 il hangileri? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 8 Mayıs saat 24:00'da başlayacak. 10 Mayıs Pazar günü saat 24:00'da sona erecek. Peki sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak, nerelerde olmayacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Adana

Ankara

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Manisa

Mardin

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

"Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan

Aydın

Antalya

Erzurum

Hatay

Malatya

Mersin

Muğla

illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.