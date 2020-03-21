Sokağa çıkma yasağı kimlere getirildi? Sokağa çıkma yasağı hangi özgürlükleri kısıtlar?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı sorularını merakla araştıran vatandaşlar için son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre bazı kişiler için sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki Sokağa çıkma yasağı kimler için geçerli? Sokağa çıkma yasağı hangi özgürlükleri kısıtlar? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAR?

İkametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır.