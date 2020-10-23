Sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika Bakan Koca açıklama yaptı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili iddialar gündemde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuya da değindi. Peki sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı;

Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini evlerde de özellikle ev içi bulaşın arttığını görüyoruz evlere de özellikle dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Esnek mesai hem kamu hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var bunu azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Şu dönemde önümüzdeki 4 5 ayın çok önemli olduğunu biliyoruz.

Aşı noktasında da çok hassasiyet gösteriyoruz. Eğer tedbirlere uyma noktasında bir yaklaşım içinde olursak viral enfeksiyonların azalacağını hepimiz görmüş olacağız. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Dünyada görülen kovid-19 vakasının yarısı Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Dolayısıyla bundan etkileniyor olacağız. Bu noktada vatandaşımız özellikle maskenin, mesafenin, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçınmanın bir gayret içerisinde olmalılar.