Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?

22 Nisan 00.00 itibariyle ile başlayan sokağa çıkma yasağı 26 Nisan gecesi saat 00.00’a kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlandı. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Yayımlanan genelgede Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak yerler arasında bulunurken yasaktan muaf olacak kısmında ise şu detay yer alıyor;"Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar"

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde ikâmet eden tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

YASAKTAN MUAF OLANLAR KİMLERDİR?

– Genelge kapsamında açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda çalışanlar

– Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar

– 23 Nisan 2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları

– Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

– Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar

– Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar

– Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar

– Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

– Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

– Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.