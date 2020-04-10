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10.04.2020 - 22:27 |

Sokağa çıkma yasağında işe gidecek olanlar ne yapacak? Marketler açık mı, kapalı mı olacak?

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı geldi. Şimdi milyonlarca kişi Sokağa çıkma yasağında işe gidecek olanlar ne yapacak? Marketler kapalı mı olacak? sorusunu soruyor.

Sokağa çıkma yasağında işe gidecek olanlar ne yapacak? Marketler açık mı, kapalı mı olacak?

İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi yayımlayarak 31 il için sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağında işe gidecek olanlar ne yapacak? Marketler kapalı mı olacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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