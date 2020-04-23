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23.04.2020 - 14:41 | | DHA

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı

Adana'da sokağa çıkma yasağına rağmen aşırı alkollü olarak kaldırımda sızan vatandaş, polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılamayınca ambulansla hastaneye götürüldü.

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı
Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı
Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı
Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı
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Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti. Nabzının attığı belirlenen vatandaş için ambulans istendi.

Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı

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