MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor?
ABONE OL
01.12.2020 - 01:30 |

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor?

Sokağa çıkma yasağı, Kabine görüşmesi sonrası daha kapsamlı hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği koronavirüs genelgesiyle hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması salı günü başladı. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasından hangi meslekler muaf?

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor?

Hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması bundan böyle hafta içi de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı koronavirüs önlemleri uygulanmaya başlıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlamasını da içeren karar sonrası vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını araştırıyor. İşte, sokağa çıkma yasağına dahil olmayan meslekler ve kişiler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Cumhurbaşkanı açıklamalarının sonrasında İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri içeren yazıyı illere gönderdi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21:00 - 05:00 arası, hafta sonu cuma 21:00'den pazartesi 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?

1 Aralık Salı günü başlayan yasaklara dahil olmayan meslek grupları bulunuyor. İşte genelgede yer alan muaf olan kişi ve meslekler:

1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir

 

Ankara'da intikam cinayetiAnkara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da korkunç olay! Kuzenleri de gözaltına alındı

Ankara'da korkunç olay! Kuzenleri de gözaltına alındı

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

AÖL sınavları iptal mi, nasıl ve ne zaman olacak? AÖL sınavları ertelendi mi, online mı uygulanacak?

AÖL sınavları iptal mi, nasıl ve ne zaman olacak? AÖL sınavları ertelendi mi, online mı uygulanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet